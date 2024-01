Comment régler son chauffage au sol électrique

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que “limiteur”, “consigne”, “delta – écart” et “base de temps”.

Stupeur et tremblements … Et questionnement :

Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.

Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.

La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.

Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.

La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.

L'écart : exprimé en degré, l'écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).

Le pourcentage de charge

% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart

Exemple : il fait 6 degrés dehors.

[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%

Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.

Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.

Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.

S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.

Mes réglages de chauffage au sol

Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.

Consigne : 12°

Écart : 9°

Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.

Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.

La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.

